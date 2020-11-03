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  • İşgalci Ermenistan, beyaz fosforlu top mermisi kullandı... Yine sivilleri hedef aldılar
03 Kasım 2020 Salı 21:34 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan, beyaz fosforlu top mermisi kullandı... Yine sivilleri hedef aldılar

İşgalci Ermenistan, beyaz fosforlu top mermisi kullandı... Yine sivilleri hedef aldılar

İşgalci Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı "beyaz fosforlu top mermisi" kullandı.

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunca, Terter ilinin Sehlebad köyüne uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi.

Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi.

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