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  • İşgalci Ermenistan Berde kentine saldırmıştı... Bombaların düşme anı görüntülendi
02 Kasım 2020 Pazartesi 10:31 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan Berde kentine saldırmıştı... Bombaların düşme anı görüntülendi

İHA

İşgalci Ermenistan'ın 28 Ekim'de Berde kentine düzenlediği bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İşgalci Ermenistan'ın 28 Ekim'de Berde kentine düzenlediği bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Misket bombalarının kullanılarak gerçekleştirilen saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 71 sivil de yaralanmıştı.

İHA'da yer alan haberde Kent merkezinde bulunan çok sayıda binanın yıkılmasına, araçların alev alev yanmasına neden olan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, halkın yaşadığı panik ve korku dolu anlar anbean kaydedildi.

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