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08 Kasım 2020 Pazar 23:33 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermeni askerleri mevzilerinden kaçtı

IHA

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren işgalci Ermenistan ordusu askerleri Hocavend yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtı.

Azerbaycan Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor.

İHA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Hocavend yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu işgalci Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, ağır kayıplar veren işgalci Ermenistan ordusu askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı belirtildi. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

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