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  3. Irkçılar ilk darbeyi aldı, devamı gelir mi?

Irkçılar ilk darbeyi aldı, devamı gelir mi?

Irkçılar ilk darbeyi aldı, devamı gelir mi"

Avrupa’da son yıllarda artan göçmen ve İslam karşıtı dalgayı kullanarak büyük bir çıkış yakalayan aşırı sağcı ve ırkçı partilerden biri olan Hollandalı Geert Wilders’in Özgürlük Partisi, devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sürpriz bir hezimet yaşadı.

Parti anket çıkış sonuçlarına göre 2014’deki seçimlerde yüzde 11 olan oy oranını 9 puan kaybederek yüzde 4’e geriledi. Sosyalist İşçi Partisi (PvdA) ise oylarını tam 2 katı artırarak yüzde 18 oranına ulaştı. Liberal ve sol partiler de çıkış ivmesi yakaladı. Analizler bu sürpriz sonuca yükselen ırkçılık tehlikesine karşı daha fazla seçmenin sandığa giderek tepkisini göstermesinin yol açtığı yönünde. 

SONUÇLAR BU AKŞAM

Seçimlerin gerçek sonuçları bu akşam açıklanacak. Şimdi bu sürpriz sonucun Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde tekrar edip etmeyeceği merak ediliyor. Anketlere göre Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 12, Fransa’da Marine Le Pen'in AB karşıtı radikal sağcı Ulusal Birlik (FN) partisi yüzde 10 oranına ulaşırken İtalya’da Matteo Salvini'nin göçmen karşıtı Lig partisinin ise birinci olması bekleniyor. 23 Mayıs’ta başlayan seçimler kalan 21 ülkenin bugün oy vermesiyle sona erecek.

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