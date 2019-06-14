Irkçı gruba gizlice silah taşıyan polislere tutuklama

Son dönemlerde Avrupa’da hızla yayılan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı Almanya’da da geniş bir zemine yayılmış durumda. Almanya’da aşırı sağcı “Prepper” adlı gizli yapılanmaya mühimmat tedarik ettiği iddiasıyla 4 polisin tutuklandığı açıklandı.

SİYASİ CİNAYETLER

Schwerin Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 3’ü aktif görevde, 1’i eski olmak üzere toplam 4 polis memurunun “silah yasasını ihlal etmek” ve “örgütsel dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi. Alman medyasında”Prepper” adlı gizli yapılanmanın ülkedeki siyasetçilere yönelik suikastlar yaparak, iç savaş çıkarmayı, ardından da darbe yaparak ülke yönetimini devralmayı amaçladıkları” ifade ediliyor. Haberlerde söz konusu polislerin kısa ve uzun namlulu silahlar için 10 binden fazla mermiyi yasadışı şekilde emniyetten kaçırdıkları belirtildi. Öte yandan bu grubun Alman ordusu içerisinde gizlice teşkilatlanan ‘’Hannibal’ın Gölge Ordusu’’ adlı ve geçtiğimiz kasım ayında darbe planları yaparken deşifre edilen Neo-Nazi oluşumuyla bağlantısı da tespit edildi.