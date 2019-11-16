Irkçı Anez'den Morales'e 'geri dönme' tehdidi

ABD destekli darbe sonrası görevinden istifa ederek Meksika’ya iltica eden Devlet Başkanı Evo Morales’e ordunun desteğiyle yerine geçen Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez’den tehdit geldi. Morales’in yargıç karşısına çıkması gerektiğini belirten Anez, “Çünkü o ülkeyi en korkak şekilde terk etti. Bu ülkenin adalet sistemine hesap vermesi gerektiğini o da biliyor. Üstelik kendisine sığınma hakkı verildikten sonra siyaset yapmaya devam ederek tüm sığınma kurallarını çiğniyor. geri dönerse büyük ihtimalle yargılanacak” dedi. Anez önceki gün de Morales’in 3 ay içinde yapılması planlanan seçimde aday olmasına izin verilmeyeceğini söylemişti. Öte yandan Bolivya’da ABD destekli darbeye karşı direnişin merkezi olan El Alto’da binlerce kişi mücadeleye devam ediyor.

BM VE PAPA’YA ARABULUCUK ÇAĞRISI

Morales, Birleşmiş Milletler (BM) ve Papa Franciscus’a ülkesinde yaşanan siyasi kriz için arabulucuk etmeleri çağrısında bulundu. Morales, Bolivya yasama meclisi henüz istifasını kabul etmediğinden hâlâ ülkesinin devlet başkanı olduğunu belirterek “Meclis istifayı ya kabul ya da reddetmeli” dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, Morales’in istifasıyla başlayan siyasi krize barışçıl çözüm bulma çabalarını desteklemek için bir temsilci göndereceğini belirtti.