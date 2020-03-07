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  3. İranlı üst düzey komutan Farhad Dabirian Suriye'de öldürüldü

İranlı üst düzey komutan Farhad Dabirian Suriye'de öldürüldü

İranlı üst düzey komutan Farhad Dabirian Suriye'de öldürüldü

İran Devlet Televizyonu bir son dakika bilgi geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki üst düzey mensuplarından Ferhad Debiriyan'ın Şam'da öldürüldüğü bildirdi.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'nin başkenti Şam'daki Zeynebiyye bölgesinin sorumlusu Farhad Dabirian'ın dün gece Şam'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

İranlı komutanın nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Debiriyan'ın terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin antik Tedmür (Palmira) kentini işgal ettiği 2015'te Tedmür komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.

AA


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