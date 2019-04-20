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  3. İran'ın Zahidan kentinde trafik kazası: 7 ölü

İran'ın Zahidan kentinde trafik kazası: 7 ölü

İran'ın Zahidan kentinde trafik kazası: 7 ölü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan kentinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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İran Acil Yardım Kurumu sözcüsü Mücteba Halidi, resmi basın organlarında yer alan açıklamasında, Zahidan ile Haş otoyolunda öğle saatlerinde 3 aracın karıştığı kazada 7 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını belirtti. Halidi, kaza yerine 4 ambulansın sevk edildiğini ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını aktardı.

AA

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