Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8625
  • 6,521
  • 292.729
  • 120386
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran'ın Londra Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Londra Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Londra Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in kısa süreli gözaltına alınması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Rob Macaire'in bir anma töreni sırasında gözaltına alınmasının "kabul edilemez" olduğu belirtildi. 

Bunun Viyana Sözleşmesini ihlal ettiği ve soruşturulması gerektiği kaydedilen açıklamada, İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad'ın bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.

Başbakan Boris Johnson'un bir sözcüsü de İngiltere'nin "bunun bir daha gerçekleşmeyeceğine dair tam güvence almak istediğini" söyledi.

ELÇİNİN GÖZALTINA ALINMASI

İran'ın yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, 11 Ocak'ta "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Macaire'in gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun "fahiş biçimde ihlali" olduğunu belirtmişti.

İran ise İngiliz Büyükelçi'nin Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katıldığı gerekçesiyle Londra yönetimine protesto notası vermişti. 

(AA)


Hazal Kaya doğum kilolarıyla ilgili konuştu, Pınar Altuğ'dan destek geldi!
Kitabı yayınlandı, Defne Samyeli aşkı ilk kez ortaya çıktı!
Çağla Şıkel aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Sıla ve Hazer Amani bugün evleniyor!
Acun'un yeni sevgilisinden flaş hamle!
<p>Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tü

Nesli Tükenmekte Olan Çizgili Sırtlan Fotokapana Takıldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İstanbul Havalimanında uyku kabini hizmeti başladı

YPG/PKK'nın konteynır odaları ortaya çıktı!