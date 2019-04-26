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  3. İran'ın güneydoğusunda 3 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İran'ın güneydoğusunda 3 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İran'ın güneydoğusunda 3 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 2 kaçakçı öldürüldü, 3 ton 288 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan ve Beluçistan eyaleti Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, Seravan ilçesinde, kaçakçılara yönelik istihbarat birimleriyle ortaklaşa iki operasyon düzenlendiğini belirtti. 

Operasyonlar sırasında iki kaçakçının gözaltına alındığını aktaran Kanberi, 1 ton 945 kilogram afyon ve 43 kilogram haşhaş ele geçirdiklerini, kaçakçılara ait kısa ve uzun namlulu silahlarla çok sayıda mühimmata el konulduğunu kaydetti. 

Öte yandan IRNA'nın İstihbarat Bakanlığına dayandırdığı haberde de Sistan ve Beluçistan eyaletinin sınır noktasında Afganistan'dan getirilen uyuşturucu maddeleri sınırdan geçirmek isteyen kaçakçılara düzenlenen operasyonda çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada, iki kaçakçının öldürüldüğü bin 300 kilogram uyuşturucunun da ele geçirildiği ifade edildi.

Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçılarıyla İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

(AA)

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