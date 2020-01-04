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  3. İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ravançi: İntikamımız çok sert olacak

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ravançi: İntikamımız çok sert olacak

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ravançi: İntikamımız çok sert olacak

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ravançi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık, "çok sert bir şekilde intikam alacaklarını" söyledi.

Amerikan NBC Ulusal Televizyonuna konuşan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, Süleymani'nin Irak hükümetinin daveti üzerine Bağdat’ta bulunduğunu belirterek, öldürülmesinin uluslararası hukuka aykırı bir eylem olduğunu vurguladı.

Ravançi, “Bu, ABD tarafından yapılan bir saldırganlıktır, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli bir generaline ne olduğuna kayıtsız kalamayız. Nerede, ne zaman, nasıl, bilmiyorum ama intikamımız çok sert olacak. Kesinlike bir misilleme yapılacak.” ifadelerini kullandı.

“AMERİKA ZATEN SAVAŞI BAŞLATTI”

Aynı gün CNN televizyonuna da mülakat veren Ravançi, "ABD ile İran arasında savaşa mı gidildiği" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Amerika, İran’a karşı sadece ekonomik savaş değil, bunun ötesinde, ülkesinde ve bölgede sevilen, İran ordusunun en üst düzeydeki bir generaline suikast düzenleyerek zaten savaşı başlattı. Bu olaya gözümüzü kapatamayız. İran, kendi seçimine göre hareket edecektir.”

Ravançi, ABD’nin uluslararası hukuka aykırı haraket ettiğini tekrarlayarak, “ABD yönetimi tarafından yürütülen bu eylemin sonuçları olacak. Gelecekte olacakların tam sorumluluğunu taşımalıdırlar.” ifadelerini kullandı.

İRANLI KOMUTANIN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymanı ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.

AA


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