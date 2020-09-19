İran'dan Trump'a açık tehdit: Süleymani'nin öldürülmesinde parmağı olan herkesi vuracağız

Eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık, ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast planı yaptıklarına dair iddialara yanıt veren İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "Siz şehit kardeşimizin kanı için Güney Afrika'daki kadın bir büyükelçiyi mi vuracağımızı sanıyorsunuz? Biz, Süleymani'nin şehit edilmesinde doğrudan veya dolaylı rolü olan her şahsı vuracağız" ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre, ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast iddialarını yalanlayan Selami, "Biz mertçe ve adilce intikam alırız." şeklinde konuştu.

"TRUMP BEY, İNTİKAM ALACAĞIMIZDAN ŞÜPHE ETMEYİN"

Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarına hitap eden Selami, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Trump bey, intikam alacağımızdan şüphe etmeyin çünkü tamamen kararlı ve ciddiyiz. Biz, Süleymani'nin şehit edilmesinde doğrudan veya dolaylı rolü olan her şahsı vuracağız."

ABD Başkanı Trump'ın İran tarafından gelecek herhangi bir saldırıya bin misliyle yanıt vereceklerine dair tehditlerine de değinen Selami, şöyle devam etti:

"Siz şiddetli iç sorunlarla boğuşurken bin misliyle saldırı tehdidinde bulunuyorsunuz ancak Aynu'l Esed'i vurduğumuz zaman bizim öngörümüz sizin kesinlikle cevap vereceğiniz yönündeydi. Aynı zamanda cevap verirseniz hedefleri yok edecek ateş etmeye hazır yüzlerce füzemiz vardı. Bugün de böyledir. Bu tehditler ciddi ve biz laf savaşı yapmıyoruz."