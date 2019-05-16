İran Dışişleri Bakanı Zarif: Tehditlere yanıt vereceğiz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmaya bağlı kaldıklarını ancak ülkesinin milli güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşılık vereceklerini belirtti.

Kyodo haber ajansına göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Tokyo'ya giden Zarif, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Dışişleri Bakanı Taro Kono ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde İran ile ABD arasındaki gerginlik ve nükleer anlaşmanın korunmasına yönelik önlemler ele alındı.

Zarif, Japon mevkidaşı ile görüşmesinde İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu ancak anlaşmanın devamı için uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırı tehditlerine ilişkin Zarif, "Kesinlikle kendimizi savunacağız ve milli güvenliğimize yönelik tehditlere yanıt vereceğiz." dedi.

Kono ise İran ile ABD arasında tansiyonun yükselmesinden endişe duyduklarını belirterek, "Japonya, ABD ile İran arasındaki gerginliğin azaltılması ve sorunların çözümü için her türlü desteğe hazırdır." ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşmanın korunmasının önemine de dikkati çeken Kono, "Nükleer anlaşmanın korunması sadece ikili ilişkilerimiz için değil, uluslararası nükleer silahsızlanma rejimi ve Orta Doğu'daki barış ve istikrar için de esastır." diye konuştu.

Japonya Başbakanı Abe ise İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığını sürdürmesini umduklarını belirterek, "Orta Doğu'daki durumun son derece gerginleşmesinden dolayı endişeliyiz." dedi.

İran'ın en büyük petrol müşterilerinden Japonya, ABD'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarından en fazla etkilenen ülkelerden biri olmasına karşın ABD'nin mayıs itibarıyla muafiyetleri kaldırmasının ardından İran'dan petrol sevkiyatını durdurmuştu.

ABD-İran gerilimi

Trump yönetimi, İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl mayısta tek taraflı çekilmişti.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, geçen hafta İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in Trump'ın üst düzey güvenlik danışmanlarına, "İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker gönderme planını da içeren bir sunum yaptığı" iddia edilmişti. İddia, Trump tarafından yalanlanmış ancak Pentagon'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

(AA)