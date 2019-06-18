Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8714
  • 6,577
  • 254.002
  • 92.310
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı

İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı

İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı sebebiyle bir taziye mesajı yayımladı.

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin yayınlanan yazılı mesajda Bakanlık Sözcüsü Abbas Musevi, "İran, büyük Mısır halkının görüşlerine saygıyla Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Mısır halkı, ailesi ve geride kalan dostlarına başsağlığı ve merhum için Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dilemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Mesajda ayrıca, Mursi'nin Mısır halk hareketinin zaferi sonrası cumhurbaşkanlığına seçildiği vurgulandı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
Keremcem alışılmışın dışına çıktı! Bu sefer bambaşka bir rolde...
Sinem Kobal'dan romantik paylaşım: 'İyi ki doğdun sevgilim'
Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt
<p>AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu´nun Ortak Yayın Öncesi İlk Karşılaşma Anı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Milli Muharip Uçak Paris'te tanıtıldı

Çernobil Nükleer Santrali’nin eski müdürü İgor Gramotkin: Dizi gerçekleri saptırıyor