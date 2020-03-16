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  3. İran'dan İngiltere'ye çağrı: ABD yaptırımlarına uymayın

İran'dan İngiltere'ye çağrı: ABD yaptırımlarına uymayın

İran'dan İngiltere'ye çağrı: ABD yaptırımlarına uymayın

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere'den ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarına uymamasını istedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere’den ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uymamasını istedi.

AA'nın aktardığı habere göre, İran devlet medyasına göre Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab telefon görüşmesi yaptı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin ele alındığı görüşmede ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara da değinildi.

İngiltere, Almanya ve Fransa’ya Kovid-19'la mücadele için ülkesine gönderdiği yardımlar nedeniyle teşekkür eden Zarif, Londra yönetimine de ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına uymaması çağrısında bulundu.


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