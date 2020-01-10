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  3. İran'dan düşen uçakla ilgili açıklama! 'Aylarca sürebilir'

İran'dan düşen uçakla ilgili açıklama! 'Aylarca sürebilir'

İran'dan düşen uçakla ilgili açıklama! 'Aylarca sürebilir'

İran Sivil Havacılık Dairesi'nden Tahran'da düşen Ukrayna'ya ait yolcu uçağıyla ilgili yapılan son dakika açıklamasında, "Düşen uçağın kara kutusunun incelenmesi aylarca sürebilir. Bu olay çok büyük bir soruşturma 1-2 yıl sürebilir" ifadelerine yer verildi.

İran Sivil Havacılık İdaresi, Tahran'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Düşen uçağın kara kutusunun incelemesi aylarca sürebilir. Olayın soruşturması 1-2 yılı bulabilir." 

ABD Başkanı Donald Trump, uçağın arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve İran'ın uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.

Kiev'e giden uçaktanki yolcuların 138'i Toronto aktarması yapacaktı. Uçakta 63 Kanada vatandaşı bulunuyordu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.


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