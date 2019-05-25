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  3. İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı

İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı

İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı

İran'ın kuzeyinde uzun süredir takibe alınan bir eve, güvenlik güçleri baskın düzenledi. Yoga eğitiminin verildiği evde bulunanlar, baskınla birlikte bir an neye uğradıklarını şaşırdı.

Operasyon sonunda evde bulunan 30 kişi gözaltına alındı. İslam Devrimi Mahkemesi şef yardımcısı olan Süleymani, gözaltına alınan kişilerin ne giydiği ya da "nasıl davranışlar sergilediği" konusunda detaylı bir bilgi paylaşmadı.

KADIN VE ERKEKLERİN BİRLİKTE SPOR YAPMASI YASAK

Bilindiği gibi İran'da kadın ve erkeklerin bir arada spor yapması yasak. Ayrıca 2017 yılında İran'da zumbaya da yasak gelmişti. Bu dansın nedeni olarak; "uyum içinde yapılan hareketlerle vücut sallama eğitimlerini" sakıncalı görülmesi olarak belirtilmişti.

GİZLİ YOGA İRAN'DA HOŞ KARŞILANMIYOR

Son birkaç yıldır İranlılar, yoga yapmak için bir araya geliyor ve sosyal medyada da reklamını yapıyor. Ancak "İslama uygun olmayan kıyafetlerle" gizli saklı yapılan bu toplanmalar, hoş karşılanmıyor.

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