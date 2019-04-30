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  3. İran'da tünelde yangın: 3 ölü, 5 yaralı

İran'da tünelde yangın: 3 ölü, 5 yaralı

İran'da tünelde yangın: 3 ölü, 5 yaralı

İran’ın başkenti Tahran’da yer alan Elburz tünelinde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti. Tünelde mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken, kurtarılan 8 işçiden 5'inin ağır yaralandığı öğrenildi.

Başkent Tahran’da bulunan Tahran-Kereç otobanındaki Elburz tünelinde devam eden çalışmalar sırasında yangın çıktı. Olayda 3 işçi hayatını kaybetti. Tünelde mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken, kurtarılan 8 işçiden 5'inin ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Yangının neden çıktığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Elburz tünelinde mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İHA

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