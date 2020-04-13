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  3. İran'da ve İspanya'da son bilanço artıyor

İran'da ve İspanya'da son bilanço artıyor

İran'da ve İspanya'da son bilanço artıyor

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111 artarak, 4 bin 585'e yükseldi. İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 430 binin üzerine çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada 431 bin 536 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken, ülkede Kovid-19'a yakalanan 77 bin 663 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya (64 bin 727), Almanya (64 bin 300), İran (43 bin 894), İtalya (34 bin 211), ABD (32 bin 634) ve Fransa (27 bin 186) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 861 bin 672'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 114 bin 980 kişi hayatını kaybetti.

İSPANYA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.


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