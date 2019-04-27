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  3. İran'da silahlı saldırıda bir akademisyen öldürüldü

İran'da silahlı saldırıda bir akademisyen öldürüldü

İran'da silahlı saldırıda bir akademisyen öldürüldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zehek ilçesinde Zabol Tıp Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Ferişte Naruyi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Zabol Tıp Bilimleri Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Reşit Rahmeti'nin, devlet medyasında yer alan açıklamasında üniversitenin Bilim Kurulu Üyesi Naruyi'nin dün akşam kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. 

Rahmeti, Afganistan sınırına yakın Zehek ilçesinde meydana gelen olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını aktardı.  

AA

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