İran'da petrol boru hattında oluşan çatlak yangına neden oldu

İran'da petrol boru hattında meydana gelen sızıntı nedeniyle yangın çıktı.

AA'nın İran resmi ajansı IRNA'dan aktardığı habere göre, Meyankuh bölgesindeki petrol boru hattında meydana gelen sızıntının kırsal alanda yayılması kısa sürede yangına sebep oldu.

Olayda can kaybının olmadığı ve yangının yayılmasının önlendiği belirtilirken, söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Petrol borusundaki çatlağın büyük olduğu ve onarım işlemlerinin birkaç sürebileceği ifade edildi.