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  • İran'da koronavirüsten son 24 saatte 440 kişi öldü
02 Kasım 2020 Pazartesi 14:42 | Son Güncelleme:

İran'da koronavirüsten son 24 saatte 440 kişi öldü

İran'da koronavirüsten son 24 saatte 440 kişi öldü
İHA

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerde rekor sayıya ulaşıldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten 440 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor. İran Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 440 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İHA'da yer alan habere göre, İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip koronavirüs salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 8 bin 289 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 440 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 628 bin 780’e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 35 bin 738’e ulaştığını açıkladı.

Son verilerle salgın başlangıcından bu yana en yüksek ölü sayısı olduğunu sözlerine ekleyen Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

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