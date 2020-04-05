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  3. İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 603'e yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 603'e yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 603'e yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e yükseldi

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 151 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vaka sayısı 58 bin 226'ya ulaştı

Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 603'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 483 artarak 58 bin 226'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, hastalardan 4 bin 57'sinin durumunun ağır olduğunu belirterek 22 bin 11 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar 189 bin 790 Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti. ,

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.


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