  • $5,8741
  • 6,6352
  • 252.842
  • 90.501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Haziran 2019 Perşembe 17:29 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:29

İran'da kömür madeninde göçük: 2 ölü

İran'da kömür madeninde göçük: 2 ölü

İran'ın Simnan eyaletinde bir kömür madenindeki tünellerin çökmesi sonucunda 2 madenci hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Simnan'a bağlı Damgan ilçesi Kaymakamı Ali Esger Mecd, başkent Tahran yakınlarındaki Simnan eyaletinde yer alan "Elburz-i Şarki" kömür madeninde göçük meydana geldiğini söyledi.      
Madende 95 kişinin çalıştığını aktaran Mecd, "Elburz-i Şarki maden ocağındaki tünellerin çökmesi sonucunda iki madenci hayatını kaybetti." dedi.    

Göçükte bir madencinin de yaralandığını aktaran Mecd, yaralı madencinin durumunun iyi olduğunu belirtti.  

(AA)

Beyazıt Yangın Kulesi´nin Bilinmeyen Hikayesi | #GalatıMeşhur

<p>ABD´nin S-400 anlaşması üzerinden Türkiye´ye F-35 şantajı devam ederken, F-35 muadili savaş uçakl

´Türkiye, F35 Yerine J-31´i Ve Su-57´yi Alabilir´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copa America'nın stadyumları

Pençe Harekatı'nda patlatılmaya hazır EYP imha edildi

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.