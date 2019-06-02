02 Haziran 2019 Pazar 16:49 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 16:49
İran'da Hamaney'e hakaretten tutuklanan gazeteciye 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi
İran'da ülke lideri Ali Hamaney'e hakaretten tutuklanan gazeteci Mesud Kazımi'ye, değişik suçlardan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Kazımi'nin avukatı Ali Müçtehidzade, Devrim Mahkemesinin, müvekkilini Hamaney'e hakaretten 2 yıl, yalan yayın yapmaktan 2 yıl ve diğer makamlara hakaretten 6 ay hapis cezasına çarptırdığını söyledi.
Reformistlere yakın Seda-yi Parsi Dergisi Genel Yönetmenliğini yapan Kazımi'nin cezası temyizde onanırsa, 2 yıl hapis yatacak.
(AA)