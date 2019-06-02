  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Haziran 2019 Pazar 16:49 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 16:49

İran'da Hamaney'e hakaretten tutuklanan gazeteciye 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İran'da Hamaney'e hakaretten tutuklanan gazeteciye 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İran'da ülke lideri Ali Hamaney'e hakaretten tutuklanan gazeteci Mesud Kazımi'ye, değişik suçlardan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Kazımi'nin avukatı Ali Müçtehidzade, Devrim Mahkemesinin, müvekkilini Hamaney'e hakaretten 2 yıl, yalan yayın yapmaktan 2 yıl ve diğer makamlara hakaretten 6 ay hapis cezasına çarptırdığını söyledi. 

Reformistlere yakın Seda-yi Parsi Dergisi Genel Yönetmenliğini yapan Kazımi'nin cezası temyizde onanırsa, 2 yıl hapis yatacak.

(AA)

Bayram Namazı Ne Zaman, Saat Kaçta Kılınacak?

<p>İsrail polisi, Kudüs gününe denk geldiği bahanesiyle son 30 yıldır ilk defa ramazanın son günleri

Mescid-i Aksa’ya İsrail Müdahalesi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

Muğla'da okul duvarında tarihi yazıt bulundu

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.