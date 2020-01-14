Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,896
  • 6,5647
  • 292.399
  • 120302
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran'da düşürülen uçakla ilgili son dakika gelişmesi! Peş peşe açıklamalar geldi

İran'da düşürülen uçakla ilgili son dakika gelişmesi! Peş peşe açıklamalar geldi

İran'da düşürülen uçakla ilgili son dakika gelişmesi! Peş peşe açıklamalar geldi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın yanlışlıkla düşürdüğü yolcu uçağıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İran Adalet Bakanlığı sözcüsü düşürülen uçakla ilgili olarak bazı şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Ruhani, uçağın düşürülmesinin 'affedilemez bir hata' olduğunu belirtti. Ruhani "Bu trajik olay dikkatlice incelenmesi gereken bir olaydı. Bu olayla ilgili olarak tek bir kişi sorumlu olamaz" dedi ve sorumluların cezası kalmayacağını vurguladı.

Ruhani, hatalarını kabul eden İranlı yetkililerin açıklaması için 'iyi bir başlangıç adımı' dedi ve böyle bir olayın tekrarlanmayacağının garantisini verdiğini ifade etti. 

İran Adalet Bakanlığı sözcüsü ise yanlışlıkla düşürülen yolcu uçağıyla ilgili olarak bazı şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.


Chloe'den eski eşi Serdar Ortaç'a tepki!
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal düğüne damga vurdu!
Hande Erçel'in moral tatili
'25 senede 4 kez gördüm'
Acun'un yeni sevgilisinden flaş hamle!
<p>Bir dakikalık videoda Rob Macaire 32´nci saniyede ekrana geliyor. Ajans, elçinin uçakta hayatını

İran Mehr Ajansı, İngiliz Elçinin O Görüntülerini Yayınladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Teröristleri manastırda saklamış

Japon Savunma Bakanı, 11 metre yükseklikten atladı