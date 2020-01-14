İran'da düşürülen uçakla ilgili son dakika gelişmesi! Peş peşe açıklamalar geldi

Ruhani, uçağın düşürülmesinin 'affedilemez bir hata' olduğunu belirtti. Ruhani "Bu trajik olay dikkatlice incelenmesi gereken bir olaydı. Bu olayla ilgili olarak tek bir kişi sorumlu olamaz" dedi ve sorumluların cezası kalmayacağını vurguladı.

Ruhani, hatalarını kabul eden İranlı yetkililerin açıklaması için 'iyi bir başlangıç adımı' dedi ve böyle bir olayın tekrarlanmayacağının garantisini verdiğini ifade etti.

İran Adalet Bakanlığı sözcüsü ise yanlışlıkla düşürülen yolcu uçağıyla ilgili olarak bazı şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.