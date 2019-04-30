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  3. İran'da din adamına suikastı destekleyenlere gözaltı

İran'da din adamına suikastı destekleyenlere gözaltı

İran'da din adamına suikastı destekleyenlere gözaltı

Şii din adamı Mustafa Kasımi'ye yönelik silahlı saldırıyı sosyal medyada desteklediği iddia edilen 32 kişi gözaltına alındı.

İran'da Şii din adamı Mustafa Kasımi'ye yönelik suikastı sosyal medyada desteklediği iddia edilen 32 kişi gözaltına alındı. 

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Hemedan Eyaleti Emniyet Müdürü Bahşali Kamrani Salih, "(Kasımi'yi öldüren) Behruz Hacilu'yu sosyal medyada destekleyen 32 kişi, Hemedan, Meşhed ve Şiraz kentlerinde gözaltına alındı." dedi.

Şii din adamı Huccet-ül-İslam Mustafa Kasımi, cumartesi günü Hemedan kentindeki Ayetullah Molla Ali Masumi Hemedani Medresesi'nden çıkarken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. 

Hemedan Eyaleti Emniyet Müdürü Salih olaydan bir gün sonra yaptığı açıklamada saldırganın emniyet güçlerince öldürüldüğünü bildirmişti.   

(AA)

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