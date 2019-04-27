İran'da Şii din adamı Kasımi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü
İran'ın batısındaki Hemedan kentinde Şii din adamı Huccet-ül-İslam Mustafa Kasımi, (46) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Hemedan Eyaleti Polis Müdürü Bahş Ali Kamrani Salih, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında Kasımi'nin Ayetullah Molla Ali Masumi Hemedani Medresesi'nden çıkarken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.
Kamrani Salih, kimliğini tespit ettikleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattıklarını belirtti.
AA