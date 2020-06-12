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  3. İran'da bir hastanın karnından 11 kilo 450 gram kitle çıktı
12 Haziran 2020 Cuma 13:46 | Son Güncelleme:

İran'da bir hastanın karnından 11 kilo 450 gram kitle çıktı

İran'da bir hastanın karnından 11 kilo 450 gram kitle çıktı

İran'da 18 yaşındaki bir kişinin karnından 11 kilo 450 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.

İran’ın Gilan eyaletine bağlı Reşt şehrinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Arezu Selimi’nin gerçekleştirdiği ameliyatta, 18 yaşındaki hastanın karnından 11 kilo 450 gram ağırlığında kitle çıkarıldığı belirtildi. Çıkarılan kitlenin 9 aylık büyüklükte bir fetüs kadar yer kapladığını söyleyen Selimi, “Tomografi ve ultrason ile hastanın tüm pelvik ve karın boşluğunu dolduran çok büyük bir kitle tespit edildi. 11 kilo 450 gram ağırlığındaki kitleyi karın boşluğuna herhangi bir zarar verilmeden çıkardık” dedi.

18 yaşındaki hastanın durumunun iyi olduğunu belirten Selimi, 21 yıllık meslek hayatı boyunca bu büyüklükte bir kitle görmediğini söyledi.

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