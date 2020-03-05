İran'da bina çöktü! Ölü ve yaralılar var
İran'ın Kerec kentinde bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.
İran'ın Elburz eyaletinin merkezi Kerec kentinde bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre, İran devlet televizyonu, Kerec kentinin Rezeviye Susayti bölgesinde bulunan 5 katlı bir binanın çöktüğünü duyurdu.
Çöken binanın altında kalan 8 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı belirtildi.