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  3. İran'da bina çöktü! Ölü ve yaralılar var

İran'da bina çöktü! Ölü ve yaralılar var

İran'da bina çöktü! Ölü ve yaralılar var

İran'ın Kerec kentinde bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.

İran'ın Elburz eyaletinin merkezi Kerec kentinde bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, İran devlet televizyonu, Kerec kentinin Rezeviye Susayti bölgesinde bulunan 5 katlı bir binanın çöktüğünü duyurdu.

Çöken binanın altında kalan 8 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı belirtildi.


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