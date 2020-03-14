İran'da asker ve polis sokakları boşaltacak

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, koronavirüs önlemleri çerçevesinde ülke lideri Ali Hamaney’in talimatıyla kurulan karargâhın ilk toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakıri, tüm İranlıların 10 gün içinde sağlık kontrolünden geçirileceğini ve şüphelilerin tedavi altına alınacağını belirtti. İranlı yetkili, bunun için ülke genelinde 1000 sağlık merkezinin oluşturulacağını ve muayenelerin klinik ortamında yapılacağını söyledi.

24 SAAT İÇİNDE BAŞLIYOR



Tümgeneral Bakıri, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde çarşı, pazar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddelerin 24 saat içinde boşaltılacağını kaydetti. Bakıri, güvenlik güçlerinin İçişleri Bakanlığı ve valiliklerle koordineli bir şekilde sokakları boşaltma görevini yürüteceğini ifade ederek, halka Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerine uyma çağrısında bulundu.

DSÖ: VİRÜSÜN MERKEZ ÜSSÜ ARTIK AVRUPA



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa’nın artık korona salgınının merkez üssü haline geldiğini söyledi. Avrupa’da günlük bildirilen Kovid-19 vaka ve ölüm sayısının Çin’i geçtiğine dikkati çeken Ghebreyesus, “Çin hariç dünyanın geri kalanından bildirilen daha fazla vaka ve ölüm sayılarıyla Avrupa artık Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline geldi” dedi. Ghebreyesus, dünya genelinde 5 bin kişinin hayatını kaybetmesinin bir dönüm noktası olduğunu söyledi.