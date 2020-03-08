İran'da akılalmaz olay! Virüsten korunmak için bunu da yaptılar
İran'da, koronavirüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde, bir grup insan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketti.
Alkolü tüketen 7 kişi hayatını kaybederken, 48 kişi zehirlendi. Bazı kişiler ise görme yetisini kaybetti.
Ahvaz Savcı Yardımcısı Ali Biravend, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını açıkladı.