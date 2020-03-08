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  3. İran'da akılalmaz olay! Virüsten korunmak için bunu da yaptılar

İran'da akılalmaz olay! Virüsten korunmak için bunu da yaptılar

İran'da akılalmaz olay! Virüsten korunmak için bunu da yaptılar

İran'da, koronavirüse iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde, bir grup insan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) iyi geldiğini zannederek endüstriyel alkol tüketti.

Alkolü tüketen 7 kişi hayatını kaybederken, 48 kişi zehirlendi. Bazı kişiler ise görme yetisini kaybetti.

Ahvaz Savcı Yardımcısı Ali Biravend, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını açıkladı.


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