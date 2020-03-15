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İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu edildi

İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu edildi

İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İran'daki Bem Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abaszade, 91 yaşındaki en yaşlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının tedavisi sonrası taburcu edildiğini bildirdi.

AA'nın aktardığı haberde, Fars Haber Ajansı'na konuşan Abbaszade, hastanın ismi ve tedavi süreci hakkında bilgi vermedi.

Söz konusu kişinin çiftçilikle uğraştığını ve düzenli beslendiğini belirten Abbaszade, "Kovid-19 tedavisi gören 91 yaşındaki en yaşlı hasta, Bem Pasteur Hastanesi'nden taburcu oldu." dedi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.

Ülkede vaka sayısı 13 bini aşarken, can kaybı 724'e yükseldi.


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