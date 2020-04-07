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  3. İran'da 11 milletvekiline daha Kovid-19 teşhisi konuldu

İran'da 11 milletvekiline daha Kovid-19 teşhisi konuldu

İran'da 11 milletvekiline daha Kovid-19 teşhisi konuldu

İran'da 11 milletvekilinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Rıza Tabeş, milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığını belirtti.

"Milletvekillerinden 11'inin test sonuçları pozitif olarak açıklandı." ifadesini kullanan Tabeş, henüz tüm test sonuçlarının açıklanmadığını ancak 50 vekilin testlerinin pozitif çıkabileceğini söyledi.

İran'da 3 bin 700'den fazla kişinin ölümüne yol açan salgında daha önce de 23 milletvekiline Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Tahran Milletvekili Fatma Rehber, 7 Mart'ta virüs nedeniyle hayatını kaybederken, Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı bildirilmişti.

(AA)


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