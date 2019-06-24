'İran'a saldırıyı geri çekmedim, erteledim'

ABD Başkanı Trump, geçen hafta Umman Körfezi’nde bir ABD insansız hava aracını düşürmesinin ardından İran hedeflerine hava saldırısını son anda iptal etmesiyle ilgili haberlerin çarpıtıldığını söyledi. New York Times, Trump’ın İran’ın ABD’ye ait bir insansız hava aracını düşürmesinden sonra ülkeye yönelik bir saldırı planına onay verdiğini, ancak daha sonra aniden bilinmeyen bir nedenle emri geri çektiğini ileri sürmüştü. Konuyla ilgili Twitter’dan açıklama yapan Trump, “Yanlış bildirildiği gibi, İran’a saldırı ASLA geri çekmedim, sadece şu anda ilerlemesini durdurdum” ifadelerini kullandı. Trump’ın FoxNews kanalında İran’a yapılacak bir saldırının kendi savunduğu Ortadoğu politikalarına ters düşerek seçmenin oyunu kaybettireceğine dair çıkan yorumlardan etkilendiği de iddia edilmişti.

POMPEO’DAN TEHDİT

ABD DIşişleri Bakanı Mike Pompeo ise, medyada yer alan “Başkan Donald Trump’ın Umman aracılığıyla İran’a mesaj göndererek Tahran’la görüşmek istediği” haberlerini yalanladı. Reuters haber ajansının ismini açıklamadığı İranlı yetkililere dayandırdığı habere atıfta bulunan Pompeo, “Başkan Trump, Umman aracılığıyla İran’a herhangi bir mesaj yollamadı. Pozisyonumuzu oldukça net bir şekilde belirttik ve zamanı geldiğinde harekete geçeceğiz” ifadesini kullandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise İran’a uygulanan yaptırımlar listesine bugün itibarıyla yenilerinin eklendiğini hatırlatarak “İran, ABD ve dünyaya karşı asla nükleer silah sahibi olamayacak” dedi. Öte yandan İranlı general Gulam Ali Raşid, Trump’ın yorumlarına karşılık “Bölgede bir çatışma yaşanırsa kimse bunun ölçeğini ve süresini idare edemez” diyerek, Körfez’de çıkacak olası bir çatışmanın kontrolsüz yayılacağını söyledi.

İHA saldırısına karşı siber misilleme

ABD ordusunun, insansız hava aracının düşürülmesine karşılık olarak İran’ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenlediği iddia edildi. Adları açıklanmayan ABD’li iki yetkili, Associated Press’e (AP) yaptıkları açıklamada, siber saldırıların İran’ın düşürdüğü ABD İHA’sına cevaben Başkan Donald Trump’ın onayıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Üçüncü bir yetkili de saldırıyı genel hatlarıyla doğruladı. Yetkililer, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait roket ve füze sistemlerini kontrol eden bilgisayar sistemlerinin hedef alındığını açıkladı. Açıklamada, siber saldırı planının, Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankerinin vurulması sonrası hazırlandığı ve Trump’ın İran’a yönelik askeri saldırı fikrinden vazgeçmesi üzerine uygulamaya konulduğu belirtildi.

Kim’e ‘çok güzel’ bir mektup yolladı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un ABD Başkanı Donald Trump’tan “çok güzel içerikli” bir mektup aldığı duyuruldu. Kim’in mektubu okumaktan memnuniyet duyduğu ve mektup içeriğini çok güzel bulduğu kaydedildi. AA’nın haberine göre; Trump’ın cesaretini takdirle karşılayan Kim, mektubun içeriği üzerinde düşüneceğini söyledi.

Göçmenleri kovmaktan vazgeçti

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Demokratların talebi üzerine, yasadışı göçmenleri ülkeden çıkarma sürecini (sınır dışı etme) iki hafta erteledim.” ifadesini kullandı. Bu süreçte Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ABD’nin güney sınırındaki sığınmacı ve yasal boşluk problemlerine bir çözüm bulmak için bir araya gelip ortak bir çalışma yürütüp yürütemeyeceklerine bakacağını belirten Trump, “Eğer birlikte çözüm bulamıyorlarsa sınır dışı işlemleri başlayacak!” mesajını verdi. Öte yandan geçtiğimiz hafta New York eyaleti yasadışı göçmenlerin ehliyet almasına izin veren bir yasa tasarısını onayladı.