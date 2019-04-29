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İran ve Rusya Umman Denizi'nde ortak tatbikat yapacak

İran ve Rusya Umman Denizi'nde ortak tatbikat yapacak

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, Rusya Deniz Kuvvetleri ile Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştireceklerini söyledi. ABD'nin geçtiğimiz günlerde USS Abraham Lincoln ve USS John C. Stennis uçak gemileri ile başlattığı tatbikat için ABD Moskova Büyükelçisi John M. Huntsman, Rusya’ya yönelik bir sinyal olduğu açıklaması yapmıştı. Uçak gemilerinin gerekli görüldüğü takdirde Basra Körfezi'ne geçiş yapabileceği gündeme gelmişti.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, Rusya Deniz Kuvvetleri ile Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştireceklerini söyledi. 

Hanzadi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Hint Okyanusu'nun devamı olan Umman Denizi'nde Rusya ile yapacakları ortak askeri tatbikata ilişkin açıklamalarda bulundu. 

İran ve Rusya donanmaları arasında daha çok eğitim, teknik ve operasyonel konularda iş birliğinin devam edeceğini belirten Hanzadi, "Rusya ile müzakereler neticesinde alınan kara göre Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait deniz filosu bu sene içinde İran’ın güneyine gelecek ve birlikte ortak tatbikat gerçekleştireceğiz." dedi.

Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler toplantısı çerçevesinde de burada bir tatbikat yapacaklarını aktaran Hanzadi, "Uluslararası sular tüm dünya ülkelerine aittir ve herkes buraları barışçıl amaçlarla kullanabilir. İran petrol tankerlerini toprağımızın bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla İran donanması bu tankerleri savunacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

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