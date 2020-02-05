İran ve Filistin'den 'sözde barış planı' görüşmesi

İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Abbas bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı ele alındı.

Söz konusu planı reddettiklerini yineleyen Zarif ile Abbas, İslam dünyasının Filistin'in tüm haklarını desteklemek için birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

- ZARİF'TEN TELEFON DİPLOMASİSİ

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde gündeme ilişkin son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

(AA)