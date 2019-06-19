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  3. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: ABD ile savaş olmayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: ABD ile savaş olmayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: ABD ile savaş olmayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, "Bazıları tarafından İran'a karşı sürdürülen propagandaya rağmen savaş çıkmayacak çünkü savaşın çıkması için bir sebep yok" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD ile İran arasında savaş olmayacağını söyledi.

Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen 10. Uluslararası Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcileri Toplantısı'na katılan Şemhani, İran resmi ajansı IRNA'ya ABD ile yaşanan gerilimi değerlendirdi.

İki ülke arasında son günlerde daha da artan gerginliğin sorulması üzerine Şemhani, "Bazıları tarafından İran'a karşı sürdürülen propagandaya rağmen savaş çıkmayacak çünkü savaşın çıkması için bir sebep yok." dedi.

Washington'un bölgede yaşanan saldırılarla ilgili Tahran'ı suçlamasına ilişkin ise Şemhani, "Diğer ülkeleri suçlamak ABD'li yetkililer tarafından rutin hale getirildi. Onlar bu yolla diğer ülkeler üzerinde baskı kurmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Şemhani, ABD yönetiminin yaptırımlarla İran halkını hedef aldığını ancak yaptırımları fırsata çevirmeyi başaracaklarını sözlerine ekledi.

AA

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