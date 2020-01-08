İran Irak'taki ABD üssünü vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

"ABD YANIT VERİRSE ÇOK DAHA SERT VE EZİCİ KARŞILIK VERİLECEK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

"TOPYEKÜN SAVAŞA NEDEN OLUR"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin danışmanlarından Hüsamettin Aşen, ABD müdahalesi topyekün savaşa neden olur' açıklamasını yaptı.

İRAN MEDYASI: ABD'NİN IRAK'TAKİ ÜSSÜNE İKİNCİ DALGA FÜZE SALDIRISI BAŞLADI

İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu.

PENTAGON: 12’DEN FAZLA BALİSTİK FÜZE İLE SALDIRI DÜZENLENDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esed üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenlediğini açıklamıştı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Başkan Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıklamıştı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki 2 ABD üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırısı sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Saldırı sonrasında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapan Trump, paylaşımında seçtiği ifadelerle rahat bir tavır ortaya koymaya çalıştı.

Konuyla ilgili olarak sabah bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz." ifadelerini kullandı.

FAA'DEN İRAN VE BÖLGESİNDEKİ ABD UÇAKLARINA SINIRLAMA

Öte yandan yazılı bir açıklama yapan ABD Federal Havacılık İdaresi, ABD uçaklarının İran, Irak, İran Körfezi ve Umman Körfezi bölgelerindeki uçuşlarını "acil durum" sebebiyle geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

ABD ile İran arasında artan gerilim ve İran'ın son füze saldırıları dolayısıyla söz konusu bölgedeki sivil havacılık faaliyetlerinin tehlikeli bir boyuta taşınabileceğine atıfta bulunan kurum, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

(AA)