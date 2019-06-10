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10 Haziran 2019 Pazartesi 13:37 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:37

İran Rusya'dan S-400 talebi iddiasını yalanladı

İran Rusya'dan S-400 talebi iddiasını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almak istedikleri yönündeki haberleri yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi Fars haber ajansına demecinde, "Rusya'dan S-400 talebinde bulunmadık. Şu anda bu savunma sistemine gereksinim duymuyoruz" dedi. İran Dışişleri Sözcüsü'nin açıklaması, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov'un da Tahran'ın S-400 sistemleri satın almak istediği haberlerini yalanmasını izliyor.

Bloomberg haber ajansı mayıs sonunda, İran'ın S-400 hava savunma sistemleri satın almak isteğini, ancak bunun Ortadoğu'da var olan gerilimi tırmandırabileceği endişesiyle Rusya tarafından reddedildiğini iddia etmişti. Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

(Sputnik News)

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