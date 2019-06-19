İran Petrol Bakanı Zengene: İran adıyla petrol ihraç edemiyoruz

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkedeki şartların İran-Irak savaşı döneminde dahi yaşanmadığını belirterek, "O dönem sattığımız petrolün parasını alabiliyorduk ancak bugün bu çok zor. İran adıyla petrol ihraç edemiyoruz." dedi.

Petrol Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Zengene, ülkenin çok ağır şartlardan geçtiğini ifade etti.

"Bugün bu işlem çok zor şekilde gerçekleştirilebiliyor"

İran'ın çok ağır ve çetin bir dönemden geçtiğini ancak ateş, duman ve kan olmadığı için bunun bir savaş olduğunun hissedilmediğini dile getiren Zengene, şunları kaydetti:

"Bugünkü şartlar İran-Irak savaşı döneminden daha ağır. Savaş zamanında petrol ihracıyla ilgili bir sorun yaşamamıştık. Saddam Hüseyin, sadece üretim tesislerimizi hedef alıyordu. Buna rağmen sattığımız petrolün parasını alabiliyorduk. Fakat bugün bu işlem çok zor şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bugün İran adıyla petrol ihraç edemiyoruz."

ABD'nin 5 Kasım 2018'de uygulamaya başladığı ikinci aşama yaptırımları nedeniyle İran'dan petrol alan ülkeler ya da şirketler Washington yönetiminin kara listesine alınıyor ve bunlara da yaptırım uygulanıyor. ABD 5 Kasım'daki yaptırımların ardından 8 ülkeye getirdiği muafiyeti de 2 Mayıs itibarıyla sona erdirdi ve petrol alışverişi başta olmak üzere yaptırım kapsamındaki kalemlerde ticaret yapan tüm ülke ve kurumları gözlem altına almaya başladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İran mallarını taşıyan bir geminin 10 gündür hiçbir ülkenin limanına yanaşarak yükünü indiremediğini, bunun İran tarihinde görülmemiş bir olay olduğunu ve ABD Dışişleri Bakanlığının bu ülke ile bağlantılı gemi için devrede olduğunu belirterek, "İran'ın bir petrol gemisi, yükünü bir yere ulaştırana kadar sürekli olarak uydular ile takip ediliyor." demişti.

AA