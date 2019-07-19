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İran ordusu, yerli SİHAyı envantere aldı

İran ordusu, yerli SİHAyı envantere aldı

İran ordusu, iki hassas güdümlü bomba taşıyabilen yerli yapım Muhacir-6 ISTAR (İstihbarat, Gözetleme, Hedef Toplama ve Keşif) İHA’sının ilk partisini aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

İran Kara Kuvvetleri, daha önce yalnızca İslam Devrim Muhafızları (IRGC) tarafından kullanılan Muhacir-6 insansız hava aracını çarşamba günü envantere aldı.

Kara Kuvvetleri Drone Birimi Başkanı General Şahram Hassannejad, “Bu insansız hava araçlarının konuşlandırılmasıyla, İran sınırlarına ve hatta sınırların ötesinde ülkemize yönelik herhangi bir tehdit tanımlanacak, izlenebilecek ve ortadan kaldırılacak.” dedi.

İHA’nın iki hassas güdümlü bomba taşıyabildiğini belirten Hassannejad, “Ama öncelikli görevi, gözetim ve keşif misyonları.” diye konuştu.

Muhacir-6, ilk kez Nisan 2017’de tanıtıldı ve 2018’de üretime girdi. Uçaklar; İran ordusu, Savunma Bakanlığı ve İran Havacılık Endüstrileri Örgütü (IAIO) ile iş birliği içinde üretiliyor.

Muhacir-6 İHA, Şahid-129 insansız savaş hava aracının tamamlayıcı bir üst versiyonudur. Yüksek irtifalarda uçuş ve uzak mesafelerde keşif yapabilme özelliğine sahiptir.

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