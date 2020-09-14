  • $7,4919
  • 8,9002
  • 469.471
  • 1106.61
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • İran, Nevid Efkari'nin kınanması nedeniyle Almanya Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
14 Eylül 2020 Pazartesi 15:07 | Son Güncelleme:

İran, Nevid Efkari'nin kınanması nedeniyle Almanya Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

İran, Nevid Efkari'nin kınanması nedeniyle Almanya Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
AA

İran yönetimi, güreşçi Nevi Efkari'nin idam edilmesini kınaması nedeniyle Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Açıklamada, "Almanya Büyükelçiliğinden haddini ve diplomatik sınırlarını bilmesi ve bu noktadan ileri gitmemesi beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İran'da 2018 yılındaki gösteriler sırasında bir güvenlik görevlisini kasten öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak idama mahkum edilen ve 12 Eylül'de infazı gerçekleştirilen güreşçi Nevi Efkari'nin idamıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İran yönetimi, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'ni olayı kınamasıyla nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA'da yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın söz konusu idamını kınamasının "diplomatik teamüllerin dışında" olduğu savunularak bu davranışın kınandığı belirtildi.

Açıklamada Almanya Büyükelçiliği, İran Yargı Erki'nin kararlarına müdahale etmekle suçlandı ve "Almanya Büyükelçiliğinden haddini ve diplomatik sınırlarını bilmesi ve bu noktadan ileri gitmemesi beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Alman Büyükelçinin de bu tepkiyi ülkesine aktaracağını ifade ettiği kaydedildi.

<p>Editör Duygu Gecü Yüzseven /duygu.gecu@turkmedya.com.tr</p>

Korona günlerinde iç dünyamıza Uzman Klinik Psikolog Derya Yalçınkaya ışık tutuyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulundu

Oyuncu Selen Fosforoğlu, Kaan Önal ile evlendi!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.