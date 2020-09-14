İran, Nevid Efkari'nin idamını kınayan Almanya Tahran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

İran'da 2018 yılındaki gösteriler sırasında bir güvenlik görevlisini kasten öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak idama mahkum edilen ve 12 Eylül'de infazı gerçekleştirilen güreşçi Nevi Efkari'nin idamıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İran yönetimi, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'ni olayı kınamasıyla nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA'da yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın söz konusu idamını kınamasının "diplomatik teamüllerin dışında" olduğu savunularak bu davranışın kınandığı belirtildi.

Açıklamada Almanya Büyükelçiliği, İran Yargı Erki'nin kararlarına müdahale etmekle suçlandı ve "Almanya Büyükelçiliğinden haddini ve diplomatik sınırlarını bilmesi ve bu noktadan ileri gitmemesi beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Alman Büyükelçinin de bu tepkiyi ülkesine aktaracağını ifade ettiği kaydedildi.