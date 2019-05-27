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27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:27 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:27

İran, Körfez'deki diğer ülkelerle müzakereye hazır

İran, Körfez'deki diğer ülkelerle müzakereye hazır

İran Dışişleri Bakanlığı siyasi milletvekili Abbas İrakçi, "İran, Körfez ülkeleri ile müzakereye hazır" dedi.

Yerel basın, İran Dışişleri Bakanlığı siyasi milletvekili Abbas İrakçi´nin, "İran İslam Cumhuriyeti, Basra Körfezi´ndeki diğer ülkeler ile karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar için müzakere etmeye hazır" dediğini duyurdu.

"ABD ULUSLARARASI BARIŞI TEHDİT EDİYOR"

Geçtiğimiz günlerde İran basınına konuşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD, İran´a karşı asılsız iddiaları ortaya atarak uyguladığı `saldırgan´ politikayı haklı kılmaya çalışıyor. Bu da Körfez´deki tansiyonu artırabilir. Ayrıca bu tarz eylemler uluslararası barışa ve istikrara tehdittir" demişti.

"ABD İLE MÜZAKERE KOŞULLARIMIZA UYGUN DEĞİL"

ABD ile müzakere etmenin koşullarına uygun olmadığını dile getiren Ruhani, "Ben de müzakere ve diplomasiden yanayım. Ancak şu anki şartlar altında ABD ile herhangi bir müzakere koşullarımıza uygun değil. Şu an bize düşen direnmek ve metanetli olmaktır" demişti.

(DHA)

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