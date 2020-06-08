Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7883
  • 7,6515
  • 369.982
  • 110894
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran-Irak arasındaki Mehran Sınır Kapısı ticari faaliyetlere açıldı
08 Haziran 2020 Pazartesi 13:42 | Son Güncelleme:

İran-Irak arasındaki Mehran Sınır Kapısı ticari faaliyetlere açıldı

İran-Irak arasındaki Mehran Sınır Kapısı ticari faaliyetlere açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan İran ile Irak arasındaki Mehran Sınır Kapısı yeniden açıldı.

İranlı öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Gümrük Kurumu Sözcüsü Ruhullah Latifi, iki ülke arasında yapılan görüşmeler sonucu Mehran Sınır Kapısı'nın bugün tekrar faaliyete başladığını bildirdi.

Şimdilik haftada sadece 2 gün ticari işlemler için açık tutulması planlanan sınır kapısının yolcu geçişlerine ise kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.

Günlük 250 kamyonun geçişine izin verilecek sınır kapısında, çalışmaların hijyen kuralları çerçevesinde yapılacağı ifade edildi.

İran'da ilk kez 19 Şubat'ta Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine iki ülke arasındaki sınır kapıları kapatılmış, ticari faaliyetler ve yolcu geçişleri de durmuştu.

Daha önce İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki 3'ü uluslararası, 4'ü gayriresmi sınır kapısı aşamalı olarak ticari faaliyetler için açılmıştı.

Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 3,5 ay kapalı kalan Mehran, İran-Irak sınırında IKBY'nin kontrol alanı dışında yeniden faaliyete geçen ilk sınır kapısı oldu.

THY'den sağlık çalışanlarına büyük jest: Yüzde 40 indirim yapılacak
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği
Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu!
İran'dan ABD'ye flaş çağrı: Takasa hazırız
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başladı
Başarılı siyasi liderlerin sırrı: 'Kolektif Empati'

Başarılı siyasi liderlerin sırrı: 'Kolektif Empati'

Bitlisli arıcılar kara kovan balı için yaylalara çıkmaya h

Bitlisli arıcılar kara kovan balı için yaylalara çıkmaya hazırlanıyor

Yeni normal sürecin ilk hafta sonu! Objektiflere yansıyan kareler...

Yeni normal sürecin ilk hafta sonu! Objektiflere yansıyan kareler...

Amine Gülşe ve Mesut Özil'den birinci yıla özel romantik kutlama

Amine Gülşe ve Mesut Özil'den birinci yıla özel romantik kutlama