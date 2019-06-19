Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8363
  • 6,5459
  • 252.235
  • 94.326
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran hükümeti ülkeye giren yabancı turistlerin pasaportuna mühüt vurmayacağını duyurdu

İran hükümeti ülkeye giren yabancı turistlerin pasaportuna mühüt vurmayacağını duyurdu

İran hükümeti ülkeye giren yabancı turistlerin pasaportuna mühüt vurmayacağını duyurdu

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii: İnsanlar herhangi bir endişeye kapılmadan İran'ı rahat bir şekilde ziyaret edebilir. Pasaportlara mühür vurulmaması ile ilgili talimat, kısa süre içinde ülkedeki tüm havalimanlarında uygulanacak.

Başkent Tahran'daki haftalık Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Rebii, bugünkü toplantıda yabancı turist sayısının artırılmasıyla ilgili hazırlanan raporun ele alındığını belirtti.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran'a gelecek ziyaretçilerin birtakım endişeler duyabileceği ve yaptırımlara maruz kalabileceği ihtimalinden hareketle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişlerinde pasaportlarına mühür vurulmaması ve başka herhangi bir kaydın da yapılmaması" talimatı verdiğini aktaran Rebii, "İnsanlar herhangi bir endişeye kapılmadan İran'ı rahat bir şekilde ziyaret edebilir. Pasaportlara mühür vurulmaması ile ilgili talimat, kısa süre içinde ülkedeki tüm havalimanlarında uygulanacak." dedi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de tek taraflı şekilde çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol'dan Alişan'a sürpriz doğum günü partisi...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor mu?
Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem
Genç yıldızlar aynı dizide 
<p>Kalp sağlığı için yapılması gerekenler nelerdir?<br /> Kalp ve Damar Cerrahisi Kartal Koşuyolu Y

Kalp Sağlığı İçin Yapılması Gerekenler | Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam'ın ünlü sahnesi nasıl çekildi? O ahtapot aslında...

Chernobyl (Çernobil) dizisindeki karakterlerin gerçek hayattaki karşılıkları