İran 'gevşemede' öncü oldu

Bazı milletvekillerinin salgın nedeniyle ülke genelinde karantina uygulama çağrılarına karşın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin “çalışanların toplu halde bulunmasını gerektirmeyen işletmelerin gerekli sağlık kurallarına uyarak” faaliyetlerine yeniden başlaması talimatı Tahran dışındaki eyaletlerde uygulanmaya başlandı. Bazı noktalarda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. Bu da virüsün daha fazla yayılacağına yönelik endişeleri beraberinde getirdi. “Akıllı Sosyal Mesafe Planı” adı verilen plana göre, ülke genelindeki “düşük riskli” iş ve işletmeler dün faaliyetlerine başlarken, başkent Tahran’daki işletmeler ise 18 Nisan’da açılacak. İran’da toplam ölü sayısı dün de 125 kişinin ölmesiyle 4 bin 357’ye, toplam vaka sayısı da 70 bin 29’a yükseldi.

