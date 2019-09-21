İran Devrim Muhafızları Komutanı: Hepsini vuracağız

Suudi Arabistan'ın yerli petrol şirketi Saudi Aramco'nun petrol rafinerilerine yapılan saldırılar sonrasında ABD, İran ve Suudi Arabistan arasındaki tartışmalar devam ediyor.

İran devlet televizyonuna konuşan Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, yaptığı açıklamada "İran hava sahasını ihlal eden uçak ve her türlü hava aracını vurmaya devam edeceğiz" dedi.

Saldırganlar tamamen yok olana kadar faaliyetlerine devam edeceklerini söyleyen Selami, "Dikkat edin. Sınırlı olan bir saldırganlık asla sınırlı kalmayacaktır" dedi.