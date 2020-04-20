İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: ABD'nin bölgedeki yasa dışı varlığı istikrarsızlığa neden olmakta

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD ile Basra Körfezi’nde yaşanan son gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki devriyesi ile alakalı son açıklamalarına tepki gösteren Musevi, yabancı güçlerin Basra Körfezi’ndeki varlıklarının tansiyonu yükselttiğini ifade etti. Musevi, "Başta ABD olmak üzere yabancı unsurların bölgede varlık göstermesini tansiyon, istikrarsızlık ve güvensizlik kaynağı olarak görüyoruz. ABD’nin bölgedeki varlığı yasa dışıdır" şeklinde konuştu.

ABD’nin İran Silahlı Kuvvetlerinin Basra Körfezi’nde devriye gerçekleştirmesine izin vermediğini belirten Musevi, "ABD askerlerinin bölgedeki varlığı, İran Silahlı Kuvvetlerinin Basra Körfezi’nde devriye yapmasını engellemektedir. Burası bizim bölgemizdir ve silahlı kuvvetlerimizin sorunsuz ve engel olmaksızın devriye yapabilmesi gerekir" dedi.

ABD’nin Basra Körfezi’ndeki Beşinci Filosu tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz 16 Nisan’da İran Devrim Muhafızlarına bağlı 11 sürat botunun bölgede müşterek görev icra eden 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaştığı duyurulmuştu. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, ABD tarafından yapılan açıklamaya tepki göstererek, "Basra Körfezi’nde istikrarsızlığın asıl faktörü, dünyanın diğer tarafından İran’ın sınırlarına gelen ve temelsiz iddialar ortaya atan ABD’nin işgalci ve yasa dışı varlığıdır" ifadelerini kullanmıştı.